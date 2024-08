Schifffahrt und Energie laufen gut

Accelleron hat in den ersten sechs Monaten besonders von einer guten Entwicklung in den Märkten Schifffahrt und Energie profitiert. Das Umsatzplus sei dabei durch ein starkes Neu- und Servicegeschäft in der Handelsschifffahrt, der Kapazitätserweiterung einer eigenen Fabrik für Kraftstoffeinspritzung in Turin und durch grosse Serviceaufträge getrieben worden.