Bei Bussen stiegen die Zulassungen in Deutschland (plus 28 Prozent) und Polen (plus 16,6 Prozent) besonders stark, während Italien und Spanien Rückgänge verzeichneten. Bei Lkws schwächelten alle wichtigen Märkte. Dabei war Deutschland mit einem Rückgang von 12,2 Prozent besonders betroffen, gefolgt von Frankreich und Spanien. Bei Lieferwagen verzeichnete Frankreich (minus 5,6 Prozent) den stärksten Rückgang, gefolgt von Deutschland und Italien. Im Gegensatz dazu verzeichnete Spanien hier einen kräftigen Zuwachs von fast zwölf Prozent./jha/ajx/he
(AWP)