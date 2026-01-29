In der Europäischen Union (EU) sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge zugelassen worden als ein Jahr zuvor. Der Lkw-Absatz ging um 6,2 Prozent auf 307.460 Stück zurück, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte. Lieferwagen verzeichneten einen Rückgang von 8,8 Prozent auf 1.447 Millionen Fahrzeuge. Wachstum gab es hingegen bei Bussen. Hier legten die Verkäufe um 7,5 Prozent auf 38.238 Fahrzeuge zu.