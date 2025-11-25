Im Dezember sollen die Verhandlungen weitergehen. Der Landesmantelvertrag des Bauhauptgewerbes regelt die Arbeitsbedingungen der rund 80'000 Bauarbeiter in der Schweiz und läuft Ende des Jahres aus. Ohne Lösung bis Ende Jahr werde zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt ein vertragsloser Zustand auf dem Bau eintreten und es drohe ein nationaler Branchenstreik, warnten die Gewerkschaften erneut.