Ein Sprecher des deutschen Paket-Marktführers DHL rechnet damit, dass 85 bis 90 Prozent der Pakete, die aus dem Nicht-EU-Ausland kommen, über zwei unterschiedliche Systeme vorverzollt sind - sie landen ganz normal beim Adressaten. Bei 10 bis 15 Prozent dieser Pakete werde das wohl nicht der Fall sein - hier gehe DHL zunächst einmal ins Obligo und bezahle Steuern und Gebühren. Dafür muss der Empfänger an der Haustür eine Pauschale von 7,50 Euro bezahlen, plus die vorher bezahlten Steuern und Gebühren.