M8 ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt, das sich auf die Lizenzierung, das Marketing und den Vertrieb von Medikamenten in Mexiko und Brasilien spezialisiert hat, wie Acino am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition ergänze die bestehenden Lateinamerika-Aktivitäten, die von Panama aus in acht Ländern Zentralamerikas, der Karibik und Ecuador betrieben würden.