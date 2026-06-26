Die Absorptionsfusion sei von der Finma genehmigt und entsprechend im Handelsregister eingetragen worden, teilte Acrevis am Freitag mit. Mit dem Schritt erweitert die Ostschweizer Regionalbank ihr Marktgebiet bis an den Zürichsee. Der Standort in Männedorf bleibt bestehen, auch das bisherige Team soll dort weiterarbeiten.