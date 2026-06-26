Die Absorptionsfusion sei von der Finma genehmigt und entsprechend im Handelsregister eingetragen worden, teilte Acrevis am Freitag mit. Mit dem Schritt erweitert die Ostschweizer Regionalbank ihr Marktgebiet bis an den Zürichsee. Der Standort in Männedorf bleibt bestehen, auch das bisherige Team soll dort weiterarbeiten.
Für die Kundinnen und Kunden der früheren Regiobank Männedorf ändere sich vorerst wenig. Die technische Integration ist erst für das Frühjahr 2027 geplant. Bis dahin sollen die bisherigen Dienstleistungen weitergeführt werden. Nach der Integration sollen die Kundinnen und Kunden Zugang zum breiteren Angebot von Acrevis erhalten.
yz/hr
(AWP)