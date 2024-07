Der spanische Mutterkonzern ACS schafft durch einen Zusammenschluss zweier Konzernbeteiligungen das zweitgrösste Tiefbau- und Bauunternehmen in den Vereinigten Staaten. Hochtief werde an dem durch das Zusammengehen der Tochter Flatiron und Dragados North America entstehenden neuen Unternehmen 38,2 Prozent der Anteile halten, teilte Dragados am Dienstag mit. ACS die restlichen 61,8 Prozent. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.