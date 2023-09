Grundsätzlich will Actares zwar allen an der GV zur Abstimmung gestellten Anträgen zustimmen, die abgespaltene Sandoz müsse aber eine Grundversorgerin bleiben, teilten die «Aktionärinnen und Aktionäre für mehr Konzernverantwortung» am Donnerstag mit. Novartis habe zwar ein «durchdachtes Konzept für die riskante Amputation» von Sandoz vorgelegt, es gebe aber noch offene Fragen zu strategischen Prioritäten.