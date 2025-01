Insgesamt liess der Gründer des privaten Center Automotive Research (CAR) an den Partei-Plänen zum E-Autos kaum ein gutes Haar. Der Name Robert Habeck stehe für die Bauchlandung des Elektroautos in Deutschland. Nun wolle der Kanzlerkandidat der Grünen das Ganze mit einer von Tesla abgekupferten Idee retten - mit gerade mal 1.000 Euro Ladestrom-Guthaben und einer hoch komplizierten Abwicklung.