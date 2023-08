Das Westschweizer Biotechnologie-Unternehmen ADC Therapeutics meldet in einer Studie hohe Ansprechraten des Krebsmittels Zynlonta in Kombination mit dem Roche-Krebsmittel Rituximab. 80 Prozent der 20 beobachteten Patienten in der Lotis-5-Studie hätten auf die Kombination angesprochen, teilte ADC in der Nacht auf Donnerstag mit.

31.08.2023 07:25