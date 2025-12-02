Das Biotechunternehmen ADC Therapeutics wird am (morgigen) Mittwoch über den Stand der Phase-1b-Open-Label-Studie Lotis-7 informieren. Es geht um die Sicherheit und Wirksamkeit des Krebsmittels Zynlonta in Kombination mit dem bispezifischen Antikörper Glofitamab bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom.