Der Konzern habe also keineswegs die zusätzlichen «Marktanteile gekauft», indem er die Preise gesenkt und damit die Marge «geopfert» habe, sagte Williams. Sein früherer Satz: «Wir opfern keine Bruttomarge, um Marktanteile zu gewinnen», gelte nach wie vor uneingeschränkt. Das zeige auch ein Blick auf die Spanne zwischen der Lohnquote der Mitarbeitenden und der Fakturierungsquote, also dem, was die Adecco Group ihren Kunden in Rechnung stellt. Diese Spanne habe sich klar in die richtige Richtung entwickelt.