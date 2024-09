So erzielte Addex einen Nettogewinn von 9,8 Millionen. Im ersten Halbjahr 2023 hatte es noch einen Verlust von 5,1 Millionen ausgewiesen. Dass das Ergebnis um fast 15 Millionen höher ausfalle, liege in erster Linie am Barerlös von 5,0 Millionen, den Addex im Zuge seiner Neuausrichtung erhalten hat.