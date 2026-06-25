Einnahmen verbuchte Addex in den ersten drei Monaten nicht, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Ausgaben beliefen sich im gleichen Zeitraum auf etwa 0,5 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 1,7 Millionen Franken (VJ -1,5 Mio).