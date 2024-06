In den ersten drei Monaten 2024 hat Addex aus seiner Forschungskooperation mit Indivior 0,2 Million Franken an Einnahmen generiert, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Dem standen Ausgaben in Höhe von rund 1,0 Millionen gegenüber. Daraus ergibt sich ein operativer Verlust von 1,2 Millionen.