Das Biotechunternehmen Addex Therapeutics hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen Franken bei der Firma Stalicla organisiert. Das ebenfalls in Genf ansässige Unternehmen hat sich auf Präzisionsmedizin für neurologische Entwicklungsstörungen und neuropsychiatrische Erkrankungen spezialisiert, wie Addex am Montag mitteilte.