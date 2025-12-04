Den Einnahmen standen Ausgaben für Forschungs und Entwicklung in Höhe von 228'000 Franken gegenüber, was einem Anstieg um 12 Prozent entsprach. Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich auf 518'000 Franken, eine Steigerung von 9 Prozent. Der operative Verlust erhöhte sich um 12 Prozent auf 696'000 Franken und der Nettoverlust stieg auf 1,58 Millionen nach 1,53 Millionen. Für die ersten neun Monat kumuliert sich ein Verlust von 5,01 Millionen (-3,72 Mio).