Der Addex-Partner Indivior könnte seinen GABAB-Forschungskandidaten schon bald in die klinische Entwicklungsphase bringen. Wie Addex am Montag mitteilte, hat Indivior sein GABAB-Positive-Allosteric-Modulator-Programm (PAM) erfolgreich durch das in den USA nötige Antragsverfahren gebracht, um nun mit klinischen Studien beginnen zu können.