Dank dem Rückerhalt der Rechte am Produktkandidaten mGlu2 Pam unter dem Namen «ADX71149» verfüge man nun über zwei mögliche Produkte in der klinischen Entwicklungsphase II. Der zweite Medikamentenkandidat «Dipraglurant» wird für die Erholung bei Hirnverletzungen - etwa nach Schlaganfällen - geprüft. Addex sieht sich hier dank der vor rund einem Jahr abgeschlossenen Lizenz-Optionsvereinbarung mit Sinntaxis auf gutem Weg.