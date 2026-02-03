Die in Molecular Psychiatry publizierte Studie zeige, dass der Wirkstoff ADX71743 gezielt in die sogenannte Rekonsolidierung von Furchterinnerungen eingreifen könne, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.
Dieser Prozess stabilisiere eine Erinnerung nach ihrem Abruf erneut und gelte zunehmend als möglicher therapeutischer Ansatzpunkt bei Angst- und Traumafolgestörungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD).
In Tiermodellen habe die Verabreichung von ADX71743 - sowohl direkt in die laterale Amygdala als auch systemisch - die Rekonsolidierung von Furchterinnerungen gestört und die erneute Ausprägung von Angst deutlich reduziert. Der Effekt sei zeitlich begrenzt auf ein bestimmtes Fenster nach dem Erinnerungsabruf gewesen und habe einen vorherigen Abruf der Furchterinnerung vorausgesetzt, so Addex.
