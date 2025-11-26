Vontobel zeigt sich dagegen deutlich optimistischer. Adecco habe sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem Talent- und Technologieberater entwickelt und könne dank der strategischen Neuausrichtung auf dieser Position weiter aufbauen. Die Aktie spiegle derzeit sehr niedrige Wachstumserwartungen wider - eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie könnte daher spürbares Potenzial freisetzen.