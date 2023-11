Mit einem regelrechten Kursfeuerwerk werden die aktuellen Quartalszahlen vom Personalvermittler Adecco am Donnerstag am Markt begrüsst. Die Gruppe ist im dritten Quartal organisch weiter gewachsen und hat Marktanteile gewonnen. Überraschend gut schnitt das Unternehmen auch in Sachen Profitabilität ab. Der Start ins Schlussquartal sei robust ausgefallen, hiess es weiter.

02.11.2023 09:47