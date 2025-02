Der Gruppenumsatz hat sich im Schlussquartal derweil in etwa im Rahmen der Erwartungen gehalten. Adecco befinde sich mitten in einem zyklischen Abschwung, der sich in negativen Wachstumsraten niederschlage, heisst es dazu bei Vontobel. Die Volumentrends Anfang 2025 würden nun aber auf eine leichte Verbesserung hindeuten, oder mit anderen Worten: ein erstes positives Zeichen in diesem Zyklus. Operativ habe Adecco die Erwartungen gar übertroffen und Marktanteile gewonnen.