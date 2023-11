Die Adecco-Chefs gehen insgesamt davon aus, dass das Unternehmen auch in den nächsten Quartalen Marktanteile gewinnen wird. Sie wollen sich aber nicht festlegen, ob das organische Wachstum in den nächsten Quartalen immer im positiven Bereich bleiben wird. Die Vergleichsbasis werde schwieriger, so der CEO. Und was die Märkte angehe, sei das Bild durchzogen.