Im Stammgeschäft mit Adecco (Personalvermittlung) sank der Umsatz organisch um 1 Prozent. Regional verlief die Entwicklung uneinheitlich: Während Asien-Pazifik mit einem Plus von 11 Prozent überzeugte, litt Frankreich unter schwacher Nachfrage in der Logistik- und Automobilbranche. In Nord- und Südamerika stiegen die Erlöse insgesamt um 4 Prozent.