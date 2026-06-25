Chantrain wird direkt Finanzchef Valentina Ficaio unterstehen und in Zürich tätig sein. Er folgt auf Benita Barretto, die das Amt seit 2021 inne hatte und das Unternehmen verlassen wird.
cg/
(AWP)
Adecco hat Diego Chantrain zum neuen Leiter Investor Relations und Portfolio Strategy ernannt. Er ist seit 2022 bei Adecco tätig und war zuvor für die Unternehmensentwicklung wie auch M&A zuständig, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.
Chantrain wird direkt Finanzchef Valentina Ficaio unterstehen und in Zürich tätig sein. Er folgt auf Benita Barretto, die das Amt seit 2021 inne hatte und das Unternehmen verlassen wird.
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