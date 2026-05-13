Der 50-jährige de Sousa bringt laut den Angaben mehr als 25 Jahre Führungserfahrung mit, darunter 16 Jahre bei der Adecco Group. Er sei unter anderem massgeblich an der Entwicklung der Coaching-Plattform Ezra beteiligt gewesen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Konzern im Jahr 2021 habe er zwei Unternehmen im Personalbereich gegründet.
Gaëlle de la Fosse habe sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen ausserhalb der Gruppe zu stellen. Während ihrer Amtszeit habe sie LHH neu positioniert und es zu einem führenden Anbieter von umfassenden Lösungen für die Rekrutierung von Führungskräften und Fachkräften gemacht, heisst es.
awp-robot/rw/ls
(AWP)