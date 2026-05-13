Der 50-jährige de Sousa bringt laut den Angaben mehr als 25 Jahre Führungserfahrung mit, darunter 16 Jahre bei der Adecco Group. Er sei unter anderem massgeblich an der Entwicklung der Coaching-Plattform Ezra beteiligt gewesen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Konzern im Jahr 2021 habe er zwei Unternehmen im Personalbereich gegründet.