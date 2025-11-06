Die Technologiesparte Akkodis dagegen schrumpfte um 3 Prozent, machte aber beim Turnaround in Deutschland Fortschritte: Dort sei man auf Kurs, bis Jahresende wieder profitabel zu sein. Insgesamt seien bereits 36 der geplanten 50 Millionen Euro an Einsparungen umgesetzt worden. Die Karrieresparte LHH wuchs um 4 Prozent, vor allem dank der Bereiche «Career Transition» (+9 Prozent) und Coaching (+40 Prozent).