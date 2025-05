Im Kerngeschäft mit Zeitarbeit und Personalvermittlung der Marke Adecco ging der Umsatz organisch um 1 Prozent zurück. Regional verlief die Entwicklung unterschiedlich: In Asien-Pazifik wuchs der Umsatz um 11 Prozent, während Frankreich unter der schwachen Nachfrage in der Logistik und Automobilindustrie litt. In Nord- und Südamerika stiegen die Erlöse um 4 Prozent - ein Lichtblick nach langer Schwäche in dieser Region.