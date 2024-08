Börse spendet Beifall

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Adecco-Aktie legt am Berichtstag bis um 11.40 Uhr um 1,9 Prozent auf 28,34 Franken zu, während der Gesamtmarkt negativ tendiert (SPI -0,8 Prozent). Analysten lobten vor allem die Marktanteilsgewinne und das solide Kostenmanagement.