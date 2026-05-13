Leicht tiefere Marge erwartet

Beim Ausblick bleibt das Management wie üblich vage. Das Volumenwachstum habe sich zum Jahresauftakt weiter positiv entwickelt. Für das zweite Quartal rechnet der Konzern mit einer gegenüber dem Vorquartal leicht tieferen Bruttomarge, was die übliche Saisonalität spiegle. Die Kosten sollen leicht höher ausfallen als im ersten Quartal.