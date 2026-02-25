Adecco kündigt zudem einen Wechsel im Präsidium an. Jean-Christophe Deslarzes, der dieses Amt seit 2020 innehat, wird sich 2026 ein letztes Mal zur Wiederwahl stellen, bevor er 2027 nach zwölf Jahren im Vorstand zurücktritt. Wer seine Nachfolge antreten soll, ist noch nicht bekannt.