Wie der Personaldienstleister am Mittwoch bekannt gab, sollen Tobias Knechtle, Matthias Rebellius und Jacques Sanche am 15. April an der Generalversammlung in den Verwaltungsrat aufgenommen werden. Kathleen Taylor und Didier Lamouche, die seit 2015 beziehungsweise 2011 Teil des Gremiums waren, stellen sich hingegen nicht zur Wiederwahl.
Knechtle ist seit 2022 CFO von Geberit und sitzt auch im Verwaltungsrat von V-Zug. Rebellius ist Verwaltungsratspräsident von Siemens Schweiz und CEO von Siemens Smart Infrastructure. Sanche ist CEO von Bucher Industries und seit 2025 Verwaltungsratspräsident von Burkhardt Compression.
Adecco kündigt zudem einen Wechsel im Präsidium an. Jean-Christophe Deslarzes, der dieses Amt seit 2020 innehat, wird sich 2026 ein letztes Mal zur Wiederwahl stellen, bevor er 2027 nach zwölf Jahren im Vorstand zurücktritt. Wer seine Nachfolge antreten soll, ist noch nicht bekannt.
yz/rw
(AWP)