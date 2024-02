Der am Donnerstag präsentierte Zahlenkranz der Adecco Group wirkt auf den ersten Blick wenig berauschend. Doch man sollte sich nicht täuschen lassen: Zum sechsten Mal in Folge hat die Gruppe ihren Marktanteil gesteigert. Und so soll es weitergehen - trotz schwierigem Umfeld.

29.02.2024 14:11