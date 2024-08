Nach Geschäftseinheiten schrumpfte die grösste Geschäftseinheit Adecco organisch um 2 Prozent, besonders gross war der Rückgang etwa in Frankreich oder Nordeuropa. Gut lief es hingegen in Asien. Akkodis schrumpfte ebenfalls um 2 Prozent, besonders stark in Nordamerika, wo die Lage im Markt für Tech-Fachkräfte schwierig blieb. Die kleinste Sparte LHH schrumpfte schliesslich organisch gar um 7 Prozent.