LHH schliesslich verzeichnete einen Rückgang von 5 Prozent auf 445 Millionen Euro (organisch -2 Prozent). Hier ging der Umsatz im Bereich Recruitment Solutions organisch um 18 Prozent zurück, da das Segment insbesondere in den USA weiterhin mit sehr schwierigen Marktbedingungen konfrontiert war. Sehr gut entwickelte sich dagegen das Segment Career Transition & Mobility, insbesondere in den USA, in Grossbritannien und in Australien. Das Umsatzwachstum betrug 46 Prozent.