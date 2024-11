Dass es im dritten Quartal noch nicht so weit war, zeigt auch ein Blick auf den Reingewinn, der mit 99 Millionen Euro rund 4 Prozent tiefer ausfiel als im Vorjahr. An der Börse warfen die Anleger in der Folge die Adecco-Aktien aus ihren Depots. Um 12.15 Uhr verloren die Titel in einem wenig veränderten Gesamtmarkt über 10 Prozent auf 24,16 Franken. Damit setzte sich der Negativtrend seit Anfang Jahr fort: das Papier notiert mittlerweile um über 40 Prozent tiefer als noch Ende 2023.