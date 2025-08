Von April bis Juni 3025 hat Adecco mit 5,78 Milliarden Euro knapp 1 Prozent weniger umgesetzt als vor Jahresfrist. Um Währungseinflüsse und die unterschiedliche Zahl an Arbeitstagen bereinigt, verblieb ein Nullwachstum, was gegenüber den letzten Quartalen, in denen die Einnahmen zwischen 2 und 5 Prozent geschrumpft waren, eine Verbesserung darstellt.