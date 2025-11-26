Die Adecco Group habe in der Vergangenheit bewiesen, dass sie die gesetzten Ziele umzusetzen weiss und Marktanteile dazugewinnen kann, wird Konzernchef Denis Machuel in der Mitteilung zu dem am Mittwoch in London stattfindenden Kapitalmarkttag zitiert. «Mit Adecco, Akkodis und LHH sind wir sehr gut positioniert, um unsere führende Marktposition auszubauen.»