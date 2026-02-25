Auch bei der Profitabilität machte der Konzern Fortschritte. So stieg der um Einmaleffekte bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITA im Schlussquartal im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 225 Millionen Euro. Die entsprechende Marge zog um 0,6 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent an. Der Konzerngewinn kam auf 88 Millionen Euro zu liegen, nach 73 Millionen im Vorjahr.