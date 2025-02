Deutlich besser lief es in Asien-Pazifik (+5 Prozent) und Südeuropa (+3 Prozent), während die Restrukturierung in den USA (-5 Prozent) bald Früchte tragen dürfte. «In den USA sind wir mit dem Turnaround auf Kurs. Insbesondere in Branchen wie High Tech oder Verteidigung verzeichnen wir bereits Zuwächse», sagte Machuel. In der ersten Jahreshälfte dürfte die US-Einheit laut dem CEO wachsen.