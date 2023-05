Fürth, 11. Mai (Reuters) - Die hohe Abfindung für den ehemaligen Adidas-Chef Kasper Rorsted verstimmt die Aktionäre. Nur 67,9 Prozent des Grundkapitals stimmten auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Fürth für den Vergütungsbericht, in dem die Abfindung erläutert wird, wie Aufsichtsratschef Thomas Rabe mitteilte. Rorsted, der im November vorzeitig gehen musste, kam im vergangenen Jahr dank einer Abfindung von zwölf Millionen Euro auf eine Vergütung von insgesamt 15,37 Millionen Euro. Mehrere Aktionäre kritisierten das angesichts des jüngsten Misserfolgs des Sportartikelkonzerns in China und des Skandals um den Rapper Kanye West als zu hoch. Rabe verwies dagegen darauf, dass der Vertrag des Dänen noch bis Mitte 2026 gelaufen wäre. Die Abfindung sei deutlich geringer als der empfohlene Maximalwert von zwei Jahresgehältern.