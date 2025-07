«Das Jahr hat für uns hervorragend begonnen, und normalerweise wären wir jetzt in unserem Ausblick für das Gesamtjahr sehr zuversichtlich», erklärte Konzernchef Gulden laut Mitteilung. «Angesichts der weltweiten Volatilität und Unsicherheit wäre das jedoch nicht sehr umsichtig.» Adidas habe im zweiten Quartal bereits negative Auswirkungen in zweistelliger Millionenhöhe verzeichnet, so der Manager. Die jüngsten Zollankündigungen dürften die Kosten in den USA im weiteren Jahresverlauf um bis zu 200 Millionen Euro erhöhen.