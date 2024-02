Im laufenden Jahr dürften negative Wechselkurseffekte die Profitabilität erheblich belasten, hatte Adidas am Mittwochabend nach Börsenschluss mitgeteilt. Dazu kämen noch die «Herausforderungen in Nordamerika», so Vorstandschef Björn Gulden. Für 2024 geht Adidas von einem Betriebsergebnis von rund 500 Millionen Euro aus. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr - liegt jedoch erheblich unter den Markterwartungen. In einem von Adidas veröffentlichten Konsens waren Analysten von deutlich mehr als einer Milliarde ausgegangen.