An der Börse konnte die erneut aufgebesserte Prognose der in diesem Jahr bereits stark gelaufenen Adidas-Aktie nicht helfen. Das Papier verlor am Mittwoch zum Auftakt mehr als vier Prozent. Allerdings kommt der Kurs im laufenden Jahr bereits auf ein Plus von 30 Prozent. Anleger setzten daher auf Gewinnmitnahmen.