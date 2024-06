Der Sportartikelhersteller Adidas geht Vorwürfen der Bestechlichkeit und Unterschlagung gegen Mitarbeiter in China nach. «Adidas nimmt Vorwürfe möglicher Compliance-Verstösse sehr ernst und bekennt sich klar zur Einhaltung gesetzlicher und interner Vorschriften sowie ethischer Standards in allen Märkten, in denen wir tätig sind», heisst es in einem am Montag veröffentlichten Statement.