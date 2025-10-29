Adidas habe dabei bislang nur selektiv die Preise für einige neue Produkte in den USA erhöht, sagte Gulden. Das Unternehmen werde dabei die Entwicklung mit seinen Einzelhandelspartnern weiter beobachten. Die Belastung durch die US-Zollpolitik werde im kommenden Jahr zunehmen, schätzt er. Dennoch geht Gulden weiter von einem Wachstum in dem wichtigen US-Markt aus.