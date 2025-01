Mit Blick auf die weitere Entwicklung sagte Gulden, es gebe das Potenzial, den Marktanteil in allen Märkten zu steigern. «Im Moment ist die makroökonomische Unsicherheit gross, aber wir haben ganz klar das Ziel, mit der Marke Adidas wieder zweistellig zu wachsen.» Auch das Betriebsergebnis soll weiter verbessert werden. Zudem will das Unternehmen dem Ziel einer operativen Marge von zehn Prozent «noch näher» kommen. Die ausführlichen Zahlen und die Prognose für 2025 will das Unternehmen am 5. März vorlegen.