Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Dabei belastete der starke Euro die Umsatzentwicklung, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Die Erlöse legten um rund zwei Prozent auf 5,95 Milliarden Euro zu, negative Währungseffekte summierten sich dabei auf rund 300 Millionen Euro. Währungsbereinigt erzielte Adidas ein Plus von acht Prozent. Das Betriebsergebnis verbesserte sich den Angaben zufolge um 57,7 Prozent auf 546 Millionen Euro und fiel besser aus als von Analysten erwartet. Dabei profitierte Adidas von weniger Rabatten sowie niedrigeren Produkt- und Frachtkosten. Die Prognose für 2025 bestätigte Adidas. Dabei sieht das Unternehmen für den Rest des Jahres weiterhin «Verbesserungspotenzial». Die US-Zollpolitik berge jedoch hohe Risiken./nas/zb