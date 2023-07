Der Sportartikelkonzern Adidas wird nach den ersten Verkäufen seines Bestandes an "Yeezy"-Produkten für das laufende Jahr optimistischer. So dürfte der erwartete Verlust 2023 geringer ausfallen, teilte das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mit. Adidas für das Jahr von einem negativen Betriebsergebnis von 450 Millionen Euro aus, nach zunächst geschätzten 700 Millionen Euro. Die Abschreibungen auf den übrigen "Yeezy"-Bestand wird bei 400 Millionen Euro gesehen, 100 Millionen Euro weniger als zuvor. Dazu kommen Kosten für die strategische Überprüfung von unverändert bis zu 200 Millionen Euro. Bereinigt wird das Betriebsergebnis weiter auf Breakeven-Niveau gesehen.

24.07.2023 19:02