Der Sportartikel-Konzern Adidas wird nach den ersten Verkäufen seines Bestandes an "Yeezy"-Produkten für das laufende Jahr optimistischer. Zudem habe sich auch das Adidas-Geschäft im zweiten Quartal selbst leicht besser entwickelt als erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach nach Börsenschluss mit. So dürften der erwartete Verlust und das Umsatzminus 2023 geringer ausfallen als angenommen. Die Aktie gewann auf der Handelsplattform Tradegate am Abend mehr als ein Prozent.

24.07.2023 20:16